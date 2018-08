Ele teria tentado matar um rapaz de 26 anos a tiros após o mesmo ter o ameaçado dias antes do crime

publicado em 08/08/2018

O homem foi ecaminhado para o 2º Distrito Policial de Votuporanga, onde foi ouvido (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

A Polícia Militar de Riolândia prendeu na segunda-feira (6) um homem de 29 anos por tentativa de homicídio. Ele teria tentado matar um rapaz de 26 anos a tiros após o mesmo ter o ameaçado dias antes do crime.







Segundo informações do boletim de ocorrência, na noite do último sábado (4) o infrator foi até a casa da vítima, o chamou e atirou contra o rapaz, que estava dentro da casa olhando pela janela. Em seguida o indiciado fugiu e foi localizado após dois dias em frente a sua casa, que fica na rua Paraná, no Centro daquela cidade.







Ao ser abordado, a polícia encontrou em seu poder uma arma de fogo calibre 38, a mesma usada no dia do crime. Questionado, o homem confessou ter tentado matar o rapaz de 26 anos, já que o mesmo teria o ameaçado.







Aline RuizDe imediato ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Riolândia e encaminhado para o 2º Distrito Policial de Votuporanga, onde foi ouvido. O homem permanece agora à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.