E.P.P., de 36 anos, foi abordado pela rua Olímpio Formenton, esquina com a rua José Abdo, em Votuporanga

Infrator estava na posse de uma bicicleta South, aro 29”, de cor vermelha (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem de 36 anos por receptação na tarde de ontem. Identificado como E.P.P., o rapaz estava com um bicicleta produto de furto quando foi abordado pela equipe.

De acordo com a polícia, o flagrante foi realizado durante patrulhamento pela zona sul da cidade. Em determinado momento, pela rua Olímpio Formenton, esquina com a rua José Abdo, no bairro São João, local já conhecido pelos policiais como ponto de tráfico de drogas e receptação, a PM abordou um indivíduo em atitude suspeita na posse de uma bicicleta South, aro 29”, de cor vermelha.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, porém, a equipe já estava ciente de um furto ocorrido no dia 20 de agosto de uma bicicleta do mesmo modelo que estava na posse do indiciado. Após entrar em contato com a vítima, a mesma reconheceu o veículo como sendo seu.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com a bicicleta apreendida. No local, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão, permanecendo o rapaz à disposição da Justiça. A bicicleta foi restituída ao seu verdadeiro proprietário.

A ocorrência foi atendida pela equipe da viatura I-16335, cabo Garcia e soldado Freire, do Comando Grupo Patrulha, sargento Souza e cabo Silmar, e da viatura I-16342, cabos Cândido e Jean.