publicado em 31/08/2018

Aline Ruiz

Um jovem de 18 anos foi detido pela equipe Polícia Militar de Votuporanga por fornecer bebida alcoólica para duas menores de idade. O fato foi registrado na quinta-feira (30), quando o movimento pelas ruas da cidade é intenso durante a realização da feira livre da praça São Bento.

De acordo com informações da polícia, o flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe pelo Centro de Votuporanga. Em determinado momento, pela rua Amazonas, próximo à Praça da Matriz e da Concha Acústica, os policiais avistaram quatro meninos ingerindo bebidas que aparentavam ser alcoólica.

De imediato o quarteto foi abordado pela PM, que constatou que os meninos estavam bebendo, sendo que um deles era maior de idade, enquanto os outros três menores. Eles foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ouviu e liberou os três adolescentes. Já o jovem de 18 anos deverá ser investigado pelo crime de corrupção de menores, contido no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A polícia destacou que a venda, fornecimento ou entrega de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes são considerados crimes. A equipe ressalta que sempre que menores de 18 anos forem flagrados em posse de bebidas alcoólicas o caso será investigado. A fiscalização contra esse tipo de crime tem se intensificado em Votuporanga, principalmente às quintas-feiras, quando acontece a feira livre da praça São Bento e o movimento de crianças e adolescentes é intenso no Centro da cidade.