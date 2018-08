Infratores de 19 anos foram presos em flagrante e estavam acompanhados de uma menor de 11 anos

publicado em 09/08/2018

Eles fugiram pela estrada do Cruzeiro, sendo abordados já na Péricles Belini, próximo à Vila Carvalho (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois indivíduos por furto de veículo na tarde desta quinta-feira (9), na rodovia Pércicles Belini, a SP-461. Com os infratores, identificados como W.H.A.C. e P.H.G.S., ambos de 19 anos, foram apreendidas duas motocicletas furtadas e estavam acompanhados com uma menor de idade, de 11 anos.O flagrante foi realizado durante operação conjunta das viaturas da PM de Votuporanga e da equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) pela Zona Sul da cidade, próximo ao conhecido Pátio da Fepasa. Em determinado momento, os policiais avistaram duas motocicletas Honda/Titan, de cor vermelha, ocupadas por três indivíduos, que ao perceberem a presença da polícia, fugiram pela estrada do Cruzeiro, sendo abordados já na Péricles Belini, próximo à Vila Carvalho.Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os motociclistas e com a passageira de uma das motos, J.A.M.P.O., de 11 anos. Após pesquisa, porém, foi constatado pela equipe que os dois veículos eram produto de furto registrado nesta quinta-feira (9) em Votuporanga.Os três envolvidos foram levados para o 3º Distrito Policial, onde os dois maiores receberam voz de prisão em flagrante por furto de veículo, sendo os mesmos encaminhados para a cadeia local. A menor de idade foi ouvida e liberada na presença de seu responsável legal.A ocorrência foi atendida pelas equipes das viaturas I-16311, cabos Paulo e Mega, I-16317, cabo Marcos e soldado Aranha, e I-16336, cabo Egea, da ROCAM, cabo De Paula e soldados Freire e Martins, e do Comando Grupo Patrulha, sargento Alvarez e cabo Gouveia.