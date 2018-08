A vítima descobriu duas transferências e dez recargas para diversos números de celular; o crime está sendo investigado

publicado em 12/08/2018

Ao retirar o dinheiro de seu benefício, a mulher de 59 anos descobriu transferências e recargas para vários celulares (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizUma mulher de 59 anos foi até o 1º Distrito Policial relatar que foi vítima de um furto em Votuporanga. Segundo ela, ao ir até o banco retirar o seu benefício, constatou transferências e recargas para vários tipos de números de celular que ela desconhece. O crime aconteceu em uma agência da rua São Paulo, no Centro da cidade.De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher foi ao banco na quinta-feira (9) para receber o seu auxílio-doença do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ao retirar o dinheiro, a vítima percebeu que havia duas transações para contas diferentes e que ela desconhece, nos valores de R$ 177,66 e R$ 950,00.A vítima ainda contou para a autoridade policial que também possui um cartão de crédito vinculado a sua outra conta corrente e que ao consultar a fatura percebeu também valores de dez recargas para números diferentes de celular. Segundo ela, foram R$ 30 para um número da Vivo, oito recargas para um número da OI nos valores de R$ 35; R$ 50; R$ 35; R$ 35; R$ 50; R$ 14; R$ 14 e R$ 50, além de mais uma recarga de R$ 100 para um número da Claro.A mulher apresentou no 1º DP uma cópia das transferências realizadas, bem como o extrato de sua conta bancária. O crime será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).