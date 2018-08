O caso foi registrado no último sábado, dia 4, por volta das 10h50

publicado em 06/08/2018

A Secretaria da Administração Penitenciária informa que último sábado, dia 4 de agosto de 2018, por volta das 10h50, uma visitante foi surpreendida tentando entrar com um invólucro contendo 01 (um) aparelho micro celular na Penitenciária “Joao Batista de Santana” de Riolândia/SP.

Durante os procedimentos rotineiros de revista com o equipamento de inspeção corporal “body scanner”, os funcionários perceberam através das imagens geradas pelo equipamento, que a referida visitantes possuía objeto estranho na região do quadril. Após ser indagada, a mesma confessou portar 01 (um) invólucro contendo 01 (um) aparelho micro celular introduzido no órgão genital, e que havia trazido o ilícito a pedido de seu companheiro. Em sala reservada a mesma se prontificou a retirar o objeto de livre e espontânea vontade.

Após a constatação do fato, a policia militar foi acionada e conduziu a visitante ao plantão policial para as providências de praxe. Também foi instaurado o competente Procedimento Apuratório Disciplinar para apurar a cumplicidade do sentenciado que receberia o aparelho.