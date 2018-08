O homem sofreu queimaduras de 2º grau e teve 40% do corpo queimado pelas chamas

publicado em 30/08/2018

A mulher foi presa em flagrante após confessar ter jogado álcool no marido (Foto: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizUma mulher de 29 anos jogou álcool em seu marido de 28 anos e ateou fogo em seu corpo após uma discussão em Valentim Gentil, no fim da noite desta quarta-feira (29). O homem sofreu queimaduras de 2º grau e teve 40% do corpo queimado pelas chamas.Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para comparecer no Pronto Socorro de Valentim Gentil, onde um homem teria sido vítima de uma tentativa de homicídio. Em conversa com o rapaz, o mesmo revelou que sua mulher teria jogado álcool em seu corpo e ateado fogo, não especificando o motivo, apenas relatando que a mulher seria louca e que aquela não seria a primeira vez que ela teria tentado matá-lo.Posteriormente os policiais se deslocaram para a casa da autora, onde o crime foi registrado, na rua João Marques Caldeira. Por lá a mulher foi questionada e confessou ter colocado fogo no marido após uma discussão.A moça recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão pelo crime de tentativa de homicídio. Ela permanece agora à disposição da Justiça.O rapaz foi encaminhado do Pronto Socorro para a Santa Casa de Votuporanga, já que as queimaduras foram consideradas graves.