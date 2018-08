O crime foi registrado na última semana, na rua Vereador Haroldo Pimento Meniti, no bairro Santa Amélia

O caso foi registrado na quinta-feira (2) no 2º Distrito Policial (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUma mulher de 27 anos, moradora do bairro Santa Amélia, está acusando o seu tio de furtar objetos de sua casa enquanto a mesma dormia. O crime foi registrado na última semana, na rua Vereador Haroldo Pimento Meniti.De acordo com informações repassadas pela mulher, ela estava em uma lanchonete próxima de sua residência quando pediu para o tio da sua mãe, que também estava pelo local, levá-la para casa. Segundo a mulher, o suspeito concordou, porém disse que iria tomar uma cerveja na residência da vítima antes de ir embora. A mulher ressaltou que ele estava acompanhado de uma moça, que ela não soube identificar quem seria.Ao chegar em sua casa, a vítima contou que foi dormir e pediu para o tio a chamar quando ele fosse embora para que ela pudesse trancar a casa. No dia seguinte, porém, a mulher percebeu que o indiciado não a chamou e deixou o imóvel aberto, sendo que ela percebeu também que vários objetos teriam sumido de sua casa.A vítima revelou para a polícia que suspeita que seu tio e a referida moça tenham levado seu celular, duas calças jeans, dois shorts, uma blusa e um moletom. O caso foi registrado na quinta-feira (2) no 2º Distrito Policial e o caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).