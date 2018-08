O acidente foi registrado na rua Ágda Ferreira Castilho Ferreira, esquina com a avenida Francisco Vila Horta, no bairro do Café

publicado em 24/08/2018

Aline RuizUma motociclista de 27 anos ficou ferida após colidir com um carro na tarde desta sexta-feira (24), em Votuporanga. O acidente foi registrado na rua Ágda Ferreira Castilho Ferreira, esquina com a avenida Francisco Vila Horta, no bairro do Café.Segundo informações preliminares repassada pela Polícia Militar, a condutora do carro, um Hyundai, de cor branca, seguia pela rua Ágda Ferreira Castilho Ferreira. Ela tentava cruzar a avenida Francisco Vilar Horta, quando uma moto Riva, de cor vermelha, colidiu violentamente contra a porta direita do veículo.A condutora do carro contou para a polícia que um caminhão, que também seguia pela avenida, fez sinal para que ela cruzasse, não sendo possível, porém, avistar a moto. Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pela equipe da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, onde passou por atendimento médico.A polícia registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos e as reais causas do acidente serão apontadas posteriormente após perícia.