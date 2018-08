R.G.R.S., de 17 anos, foi flagrado pela Polícia Militar com várias porções de crack e dinheiro

publicado em 21/08/2018

Com o menor foi apreendido um tubo plástico contendo em seu interior 41 pedras de crack, além de R$ 260 em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um menor de 17 anos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (20). R.G.R.S. saiu da Fundação Casa de Lins há três meses e foi flagrado com porções de drogas e dinheiro.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pelos bairros São Cosme e Damião quando avistaram o adolescente em atitude suspeita, sendo o mesmo abordado de imediato. Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder, dentro do bolso de sua bermuda, um tubo plástico contendo em seu interior 41 pedras de crack, além de R$ 260 em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes.

Questionado pela equipe, o menor infrator confessou a prática de tráfico de drogas por aquela região. O adolescente disse ainda que o dinheiro seria da venda da droga realizado apenas na data desta segunda-feira (20).

O indiciado foi conduzido para a Central de Flagrantes e apresentado ao delegado de plantão, que ratificou a voz de apreensão em flagrante do menor, que permanece à disposição da Justiça. No histórico do infrator consta que o mesmo saiu da Fundação Casa de Lins há três meses, local onde permaneceu por 10 meses após ser apreendido pelo mesmo crime.

A ocorrência foi atendida pelas equipes da viatura I-16341, cabos Doimo e Clemente, do Comando Grupo Patrulha, tenente F.Machado e soldado Cipriano, e da Força Tática, sargento Martinez, cabo Dutra e soldado Santana.