publicado em 15/08/2018

O flagrante foi realizado pela rua Luciana Laridondo Barbizani, no bairro CDHU (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu um adolescente de 15 anos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (15), pelo bairro CDHU. Com ele foram localizadas porções de entorpecentes e certa quantia em dinheiro.

O flagrante foi realizado após denúncias de que o menor infrator estaria confeccionando porções de drogas dentro de sua residência, localizada na rua Luciana Laridondo Barbizani. De imediato os policiais se deslocaram para o local indicado e chamaram o indiciado pelo nome, que o mesmo ao sair e notar a presença da polícia, tentou fugir, mas foi abordado em seguida.

Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder a quantia de R$ 44 em dinheiro proveniente do tráfico de drogas e uma porção de maconha. Dentro da residência, após a PM sentir um forte cheiro de droga, foi realizada buscas pelos imóveis e no quarto do adolescente a polícia encontrou várias porções de maconha, algumas já embaladas e prontas para vendas. Além disso, foram apreendidos ainda duas facas, uma balança de precisão e papel filme, materiais utilizados para confeccionar e embalar as porções de entorpecentes.

Diante das evidências, o menor recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes). O adolescente permanece agora à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo De Paula e soldado Santana, com o apoio da Força Tática, sargento Martines e cabos Leandro e Dutra.