O crime foi registrado ontem, na rua Catarina Martins Lopes, no bairro Jardim Bom Clima

publicado em 11/08/2018

O crime foi registrado ontem, na rua Catarina Martins Lopes, no Jardim Bom Clima; polícia investiga o caso (Foto: Reprodução)

Aline RuizIndivíduos desconhecidos arrombaram o portão eletrônico e a porta da frente de uma empresa de informática, levando em seguida dinheiro e folhas de cheques. O crime foi registrado ontem, na rua Catarina Martins Lopes, no bairro Jardim Bom Clima.Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima informou para a polícia que na quinta-feira (9), ao sair do estabelecimento comercial, trancou todas as portas e acionou o alarme e as câmeras de segurança. Ainda de acordo com o dono do local, ao chegar para trabalhar ontem, encontrou o portão eletrônico e a porta da frente da empresa arrombados.A vítima também relatou para a autoridade policial que do local foram levadas várias folhas de cheque em nome da empresa, além do valor de R$ 3.100 em dinheiro. A Polícia Científica foi acionada e o crime será investigado posteriormente pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.