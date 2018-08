Ladrões invadiram o imóvel, que fica na rua Edson Longo, no bairro Santa Felícia

Aline RuizO dono de uma casa em construção e o pedreiro responsável pela obra foram vítimas de um furto na sexta-feira (10), em Votuporanga. Ladrões invadiram o imóvel, que fica na rua Edson Longo, no bairro Santa Felícia, e levaram vários materiais de construção do local.Segundo informações do boletim de ocorrência, o dono do local informou que está construindo uma casa naquele local, sendo que na sexta-feira (10) o mesmo constatou que o cadeado do portão social que dava acesso ao interior da casa estava aberto. Ele informou ainda que o local estava sem as portas.De acordo com a vítima, os ladrões também arrombaram um container usado para guardar material e ferramentas. No total, foram furtados duas serras elétricas; três venezianas; cinco sacos de cimento; três janelas; uma porta; uma furadeira; uma lixadeira e um martelete.O crime foi registrado no 1º Distrito Policial. O caso será encaminhado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que vai investigar os fatos.