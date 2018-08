Um representante da Prefeitura afirmou que os animais foram furtados do curral após o arrombamento de uma porteira e de uma cerca

publicado em 07/08/2018

Aline RuizDois jumentos foram furtados neste fim de semana do Centro de Zoonoses de Votuporanga, localizado na rua Orlando Comar, no Distrito Industrial. Um representante da Prefeitura Municipal registrou o crime nesta segunda-feira (6) no 2º Distrito Policial.Segundo informações do boletim de ocorrência, o colaborador da Prefeitura afirmou que entre sábado (4) e domingo (5) dois jumentos foram furtados do Centro de Zoonoses de Votuporanga. Ele afirmou que os animais foram furtados do curral após o arrombamento de uma porteira e de uma cerca.Ainda de acordo com o homem, os animais são pequenos, sendo um macho e uma fêmea da raça pêga, com pelagem pelo de rato. O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga.