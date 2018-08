Os suspeitos presos por matar o taxista Gabriel dos Santos, de 64 anos, morador de Fernandópolis, são primos, sendo que um deles foi identificado como B.A. e morador de Votuporanga

publicado em 13/08/2018

Da redação

Os suspeitos presos por matar o taxista Gabriel dos Santos, de 64 anos, morador de Fernandópolis, são primos, sendo que um deles foi identificado como B.A. e morador de Votuporanga. Já o outro suspeito, R.S.A., é morador de Fernandópolis.

De acordo com informações da polícia, eles estavam de “saidinha” do Dia dos Pais. Os autores do latrocínio foram presos no sábado (11). Segundo informações, os assaltantes tentaram abastecer o carro roubado no estado do Mato Grosso do Sul, quando começaram a ser perseguidos pela PM local.

Os policiais de São Paulo fizeram o cerco em Santa Fé do Sul, mas antes que o morador de Votuporanga, que conduzia o veículo, pudesse entrar no estado, os policiais militares efetuaram a prisão em Silvíria. Eles portavam a arma utilizada durante o assassinato e confessaram o crime.

O crime

Gabriel dos Santos, de 64 anos, estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (9), depois que foi chamado para uma corrida para a Fazenda do Pierry, zona rural de Fernandópolis, e desde então não foi mais localizado por familiares e amigos.

A Polícia teve a informação que o celular do taxista se conectou pela última vez a uma torre de telefonia que fica às margens a rodovia Euclides da Cunha, próximo a base da Polícia Rodoviária.

O corpo do taxista Gabriel dos Santos, 64 anos, foi localizado por uma equipe da Polícia Militar que fazia buscas pela região. O local do crime teria sido a antiga estrada municipal que liga Fernandópolis ao Distrito de Boa Esperança e que também dá acesso a Usina Alcoeste.

A crueldade foi tanta que o taxista acabou recebendo um tiro na nuca, possivelmente de um revolver calibre 22. Nenhum outro tipo de vestígios teria sido encontrado no local onde o corpo foi localizado por uma equipe da PM de Fernandópolis que faziam buscas por estradas rurais.

O corpo de Gabriel foi velado e sepultado neste sábado (11), na cidade de Pedranópolis.

(Com informações de O Extra.net e Região Noroeste)