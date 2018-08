O rapaz teria furtado abacaxis de um estabelecimento comercial escalando e arrombado o telhado do local

publicado em 30/08/2018

O rapaz teria furtado abacaxis de um estabelecimento comercial escalando e arrombado o telhado do local (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um jovem de 27 anos, identificado como J.W.B., por furto na madrugada desta quinta-feira (30), no bairro São João. O rapaz teria furtado abacaxis de um estabelecimento comercial escalando e arrombado o telhado do local, que fica na rua Bahia, esquina com a rua Javari, no bairro Vila Marin.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por uma pessoa que passava pela rua e notou que um rapaz, trajando bermuda clara, blusa escura e boné de cor branca, havia escalado e arrombado o telhado de uma quitanda. Ainda de acordo com a testemunha, o ladrão teria levado três unidades de abacaxi e uma cartela de ovos, que o mesmo acabou deixando cair no momento da fuga.

Após colher as características do indivíduo, a PM deu início ao patrulhamento pelas ruas da cidade a fim de localizar o rapaz. Em determinado momento, pelo bairro São João, os policiais avistaram uma pessoa, com as mesmas características do suspeito, carregando uma sacola. Ao ser abordado, o rapaz arremessou um celular debaixo de um carrinho de lanches. Questionado sobre sua atitude, o infrator alegou que o aparelho não lhe pertencia.

Ainda com o rapaz, a polícia encontrou os três abacaxis dentro de uma sacola branca, que o mesmo afirmou ter comprado em um supermercado da cidade. Ao entrar em contato com a vítima, porém, a mesma reconheceu a sacola, bem como as frutas. Ainda de acordo com a polícia, o indiciado apresentava escoriações pelo corpo, provavelmente devido à queda do telhado.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local o delegado de plantão encaminhou o rapaz para a cadeia local, onde ele permanece à disposição da Justiça.