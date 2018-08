A ocorrência foi registrada no dia 23 de janeiro do ano passado, em um supermercado de Votuporanga

publicado em 08/08/2018

Aline RuizO Fórum da Comarca de Votuporanga marcou para o dia 23 de janeiro do ano que vem a primeira audiência de instrução e julgamento do acusado de tentar estuprar três mulheres no dia 23 de janeiro de 2017. Ele foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar e está respondendo pelo crime em liberdade.De acordo com informações da polícia, na época uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência dentro de um supermercado da cidade, na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. No local, um funcionário teria tentando estuprar três mulheres, não tendo conseguido, por fim, consumar o crime.Ele foi preso em flagrante delito pela PM, que o levou para a Delegacia de Defesa da Mulher. O rapaz será ouvido, juntamente com as vítimas e testemunhas, no dia 23 de janeiro de 2019, às 14h, sala de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.