Valdevino Friosi é acusado de tentar matar a facadas Gilmar Miguel Fernandes, em dezembro de 2016, no Centro de Votuporanga

publicado em 17/08/2018

O juiz Jorge Canil aplicou a pena final de sete anos de prisão em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizOs sete jurados que compuseram o Conselho de Sentença de mais um Tribunal do Júri, realizado nesta sexta-feira (17) pelo Fórum da Comarca de Votuporanga, julgaram e condenaram a sete anos de prisão Valdevino Friosi. O réu é acusado de tentar matar a facadas Gilmar Miguel Fernandes, em dezembro de 2016, no Centro de Votuporanga.O Tribunal do Júri foi presidido pelo juiz da 2ª Vara Criminal, Jorge Canil, que após a decisão dos jurados estipulou a dosagem da pena do acusado. O réu é primário, porém, segundo depoimento de seu próprio pai durante depoimento, não possui bons antecedente, uma vez que já chegou a ser expulso de casa por representar ameaça à família.Durante a leitura da sentença, o juiz ressaltou ainda que o delito praticado pelo réu foi premeditado, já que o mesmo teria comprado a faca usada no crime minutos antes. Sendo assim, a pena-base estipulada por Jorge Canil foi de 14 anos de reclusão. “Não há atenuante, agravante ou causa de aumento. Considerando que o agente avançou na execução, desferindo golpe que quase causou a morte da vítima, a diminuição será de metade”, disse o juiz.Por fim, o juiz aplicou a pena final de sete anos de prisão em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade.Representando o Ministério Público, o promotor José Vieira da Costa Neto revelou que o julgamento desta sexta-feira (17) espelhou aquilo que era necessário. “Os jurados entenderam que o réu cometeu uma tentativa de homicídio qualificada e assim votaram. A sentença aplicou uma pena considerável e a acusação está satisfeita, já que agora, por um bom tempo, esse indivíduo que impõe riscos a sociedade vai ficar longe do nosso meio”, finalizou.A advogada responsável pela defesa, Cláudia Cristina Diez de Andrade, acredita que a pena estipulada foi bastante injusta. “Tudo que foi apresentado no processo deixa claro que o réu não tinha a intenção de matar a vítima, se ele tivesse a intenção, ele teria matado. Nós pedimos para que ele fosse responsabilizado por lesão corporal, mas infelizmente os jurados entenderam de outro modo. Agora nós iremos fazer o recurso para tentar diminuir a pena do acusado”, completou.O Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Ricardo Alexandre Gomes; Alessandra Cavalotti Rossato; Marinês Ralho; Luciana Aparecida Francischetti da Costa; Gelson Silva de Lima; Bruno Benhocci Santana e Paulo Gil Guimarães.O crime aconteceu por volta das 11h30 do dia 1º de dezembro, no Centro de Votuporanga. O golpe atingiu a região do tórax e a vítima, identificada por Gilmar Miguel Fernandes, de 53 anos, foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) e levada para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).O crime aconteceu em frente à Catedral. O autor, Valdevino Friosi, de 57 anos, fugiu pela região central, mas foi preso minutos depois pela guarnição da Polícia Militar com a arma escondida na meia.Na delegacia, o autor afirmou que a vítima lhe devia dinheiro e não queria pagar. O homem foi então até uma loja de utilidades, comprou a faca e retornou à praça para o acerto de contas. Após ser preso, o suspeito foi levado pela PM ao 1º Distrito Policial, onde a ocorrência foi elaborada.A vítima sofreu perfuração no pulmão e na época foi transferida da UPA para a Santa Casa de Votuporanga, onde permaneceu internada por alguns dias.