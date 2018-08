Os dois júris estão marcados para acontecer no dia 14 e 21 de setembro, no Fórum da Comarca de Votuporanga

Sorteio foi realizado na tarde desta terça-feira (28) pelo juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

No primeiro caso, marcado para o dia 14 de setembro, às 9h, o réu Kevin Michael de Carvalho, de 19 anos, será julgado por matar a sua ex-namorada, Maria Letícia Leal Silva Tangoda, de 20 anos, com 14 facadas na região do coração e da barriga no dia 13 de fevereiro deste ano.







O rapaz se entregou para a polícia logo após cometer o crime e afirmou que não aceitava o fim do relacionamento com a jovem, por isso a seguiu até a casa dela, localizada na rua dos Eucaliptos, no bairro Chácara das Paineiras, e a matou com golpes de faca.







Kevin teve a prisão preventiva decretada no mesmo dia do crime e foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde permanecerá até o fim de seu julgamento.





O crime aconteceu por volta das 11h30 do dia 16 de novembro de 2017, aos fundos de um estabelecimento comercial, localizado na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon.







O juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, sorteou na tarde desta terça-feira (28), na sala de audiências, os 25 jurados para os próximos júris populares de dois casos de grande repercussão na cidade. O julgamento de Kevin Michael de Carvalho, de 19 anos, está agendado para o dia 14 de setembro, às 9h. Já o julgamento de Evandro Euclides de Andrade, de 31 anos, está marcado para o dia 21 de setembro, às 9h. Os réus serão julgados no Salão do Tribunal do Júri.Os jurados sorteados (veja abaixo) deverão comparecer nas datas e horários marcados para participar de um novo sorteio. Sete nomes serão escolhidos para Formação do Conselho de Sentença.O jovem também confessou no dia do crime que seria o responsável pela morte de Aldo de Oliveira Alves, de 30 anos, em março de 2017. Este processo, porém, segue separadamente do caso Maria Letícia.No segundo caso, que acontece no dia 21 de setembro, às 9h, os jurados irão avaliar a culpa e autoria do réu Evandro Euclides de Andrade, de 31 anos, acusado de tentar matar com golpes de facão Fernando Santos Emídio, de 36 anos.Evandro, mais conhecido como "Pernambuco", desferiu golpes de facão contra Fernando, que teve o braço e um dedo decepado, além de graves ferimentos na região da cabeça. O autor fugiu logo após praticar o crime, mas foi capturado pela equipe da Força Tática de Votuporanga algumas horas depois, na rua Fioravante Davanzo, bairro Boa Vista, entre as ruas Sergipe e Pernambuco. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, onde passou por cirurgia. O réu permanece preso até o fim do julgamento.Janete Soares de Lima; Flávia Andrea Romano; Rosângela Smith Rodrigues dos Santos Gallo; Rosângela Rossignoli Silva; Luciana de Souza Francisco; Fernanda Snta Rosa Luperini; Edson Roberto Pontes Castilho; José Afonso Rocha; Janaína Patrícia do Nascimento; Nayara Figueira dos Santos; Silvia Letícia de Faria; Sileno Marcos Araújo Ortin; Irineu Alves Chaves; Miguel Maturana Filho; Fernanda da Silva Almeida Monteiro; Bruna Stefanie Cazonato; Carla Moro; Thaís Oliveira da Silva; Clarice Antonia de Souza; Pedro Agnelo Braga do Nascimento; Antônio Alberto Casali; Gabriela Azevedo Vizoná; Talita Mesquita Zolyoni; Éber Voltolini e Camila Nagiara do Nascimento.