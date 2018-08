O infrator, além de furtar objetos, ainda bebeu cerveja e comeu no local do crime

publicado em 07/08/2018

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante no sábado (4) pela Polícia Militar de Votuporanga após furtar uma residência na rua Colômbia (Foto: Reprodução)

Aline RuizUm jovem de 24 anos foi preso em flagrante sábado(4) pela Polícia Militar de Votuporanga após furtar uma residência na rua Colômbia, na Vila Filomena. O infrator, além de furtar objetos, ainda bebeu cerveja e comeu no local do crime.O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina da PM pela avenida Mário Pozzobon. Em determinado momento, os policiais avistaram um indivíduo caminhando pela rua carregando uma televisão, sendo o mesmo abordado de imediato.Ao ser questionado, o infrator confessou que teria furtado o aparelho em uma residência, localizada na rua Colômbia. Em contato com a vítima, os policiais constataram ainda que o rapaz teria pulado o portão da casa e furtado uma televisão e um par de tênis. Foi descoberto ainda que o indiciado, antes de fugir, bebeu cerveja e comeu alguns alimentos que estavam dentro de uma geladeira no fundo da casa.Posteriormente, o jovem foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto qualificado. O rapaz permanece à disposição da Justiça.