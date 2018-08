Conhecido como Gil, de 42 anos, o homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Valentim Gentil

publicado em 14/08/2018

Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão do rapaz (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um idoso de 67 anos foi agredido por um homem de 42 anos durante um assalto em Valentim Gentil. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o bandido na noite desta segunda-feira (13).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ladrão invadiu a casa do aposentado em Valentim Gentil. Sob forte ameaça, o homem pediu que o idoso lhe entregasse dinheiro, porém, a vítima revelou que não tinha, momento em que foi agredido com socos e chutes. Antes de fugir, o ladrão conseguiu levar R$ 50 do aposentado.

O idoso acionou a polícia logo em seguida, que foi até o local dos fatos e colheu as características do infrator. A equipe conseguiu localizar o ladrão minutos depois, durante patrulhamento pela cidade. De acordo com a PM, ele estaria chegando em sua residência e foi identificado como Gil, indivíduo já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e outros crimes.

De imediato ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão do rapaz. Ele foi ouvido e encaminhado para a cadeia local, permanecendo à disposição da Justiça. O idoso passou por atendimento médico e prestou depoimento, sendo liberado em seguida.

A ocorrência foi atendida pelos policiais de Valentim Gentil, Nelson e Dias.