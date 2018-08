A vítima sacou o dinheiro após aceitar fazer uma “parceria” com uma das golpista para dividir o prêmio do bilhete

publicado em 10/08/2018

Caso aconteceu na terça-feira (7) e foi registrado no mesmo dia no 1º Distrito Policial; crime está sendo investigado (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUma idosa de 69 anos foi vítima de um estelionato na terça-feira (7) em Votuporanga. A aposentada caiu no golpe do falso bilhete e perdeu cerca de R$ 11 mil. O caso aconteceu na terça-feira (7) e foi registrado no mesmo dia no 1º Distrito Policial.De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela rua Tietê, no Centro da Cidade, quando foi abordada por uma senhora. De acordo com a aposentada, a senhora estava com um bilhete que, segundo ela, era premiado. Naquele momento, uma outra mulher desconhecida chegou pelo local, alegando ser funcionária de um banco e que estaria de férias. Após ouvir a história da senhora do bilhete, a mulher fez uma ligação em seu celular e confirmou que o bilhete era realmente premiado, no valor de R$ 1.600.000,00.A senhora, logo em seguida, ofereceu o bilhete para a mulher no valor de R$ 40 mil, porém, a mesma se dirigiu para a vítima e lhe ofereceu uma “parceria” para dividir o prêmio. Sem saber que se tratava de um golpe e de que as duas golpistas “trabalhavam” juntas no crime, a idosa aceitou dar R$ 11 mil enquanto a mulher daria R$ 29 mil pelo bilhete.Posteriormente, a mulher e a vítima se dirigiram para um banco da rua Amazonas, onde pelo local a aposentada sacou R$ 1.500 no caixa eletrônico e mais R$ 8 mil no caixa do 1º andar da agência bancária. Logo depois, a vítima e a mulher se encontraram com a outra golpista, que estava esperando as duas pela rua Amazonas.A aposentada ainda informou para a polícia, que após se encontrarem, as duas golpistas tentaram despistá-la alegando que não poderiam ser vistas juntas, deixando a mesma sozinha pela via. Em seguida a vítima foi até uma lotérica, onde constatou que o bilhete não era premiado e que teria caído em um golpe.A polícia procura identificar as duas envolvidas. O caso está sendo investigado.