publicado em 28/08/2018

O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para o 3º Distrito Policial (Foto: Arquivo/A Cidade)

Aline RuizUm homem de 27 anos foi linchado nesta terça-feira (28) por moradores do bairro Jardim Umuarama após o mesmo furtar uma televisão de uma residência, localizada na rua José Abdo, em Votuporanga. A Polícia Militar conseguiu prender o infrator e com ele foram apreendidos vários objetos produto de furto praticado no município nesta segunda-feira (27) e terça-feira (28).Segundo informações da polícia, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto pelo bairro Jardim Umuarama. Ao chegar no local, os policiais encontraram várias pessoas linchando o suspeito de ter praticado o furto em uma residência, que foi abordado de imediato pela PM.Com ele a polícia apreendeu uma televisão de 32 polegadas, que ele teria acabado de furtar do quintal de uma residência da rua José Abdo. Foram localizados também em seu poder uma mala de roupas e um rádio portátil, que após ser questionado o indiciado revelou que teria furtado os objetos em outra residência, na tarde de segunda-feira (27), pelo bairro Vila Nova.Posteriormente a equipe entrou em contato com a vítima e a mesma confirmou o crime e reconheceu os objetos furtados com sendo seus. Em seguida os policiais se deslocaram para a casa do infrator, onde por lá encontraram mais objetos produtos do furto realizado na data anterior.Diante dos fatos o rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para o 3º Distrito Policial, juntamente com os objetos furtados. Ele foi encaminhado para a cadeia local e permanece agora à disposição da Justiça.