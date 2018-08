Ele recebeu uma mensagem dizendo que seu celular teria sido premiado e teve um prejuízo de R$ 1.199,00

publicado em 10/08/2018

O caso foi registrado na terça-feira (7), no 1º Distrito Policial (Foto: Arquivo/ A Cidade)

Aline RuizUm homem de 35 anos, morador do bairro Estação, foi vítima de um golpe em Votuporanga. Ele recebeu uma mensagem dizendo que seu celular teria sido premiado e teve um prejuízo de R$ 1.199,00. O caso foi registrado na terça-feira (7), no 1º Distrito Policial.Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz teria recebido uma mensagem no celular dizendo que ele teria sido sorteado e faturado um prêmio de R$ 28 mil. A vítima revelou ainda que na mensagem pedia para que ele confirmasse o recebimento ou ligasse para um determinado número, porém, antes de ligar ou enviar qualquer mensagem, o homem disse que recebeu uma ligação de um homem.Ainda de acordo com a vítima, o golpista teria dito para que ele fosse até uma agência bancária para que ele pudesse passar as instruções para o pagamento do prêmio. O rapaz esclareceu que durante a conversa acabou transferindo para a conta do estelionatário o valor de R$ 1.119,00, depositando em seguida o comprovante da transferência para a conta do criminoso.Ao perceber que teria caído em um golpe, o homem revelou que solicitou o cancelamento da transferência junto ao banco. O caso será investigado pela polícia.