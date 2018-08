F.A.S., de 40 anos, foi localizado pela equipe carregando o objeto furtado pela avenida José Marão Filho

Aline RuizUm homem de 40 anos, identificado como F.A.S., foi preso na madrugada desta sexta-feira (10) após furtar a bateria de uma máquina em Votuporanga. O maquinário estava estacionado às margens da rodovia Euclides da Cunha, no bairro Vale do Sol.O infrator foi surpreendido pela equipe da Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga caminhando com o objeto furtado pela avenida José Marão Filho. De acordo com a polícia, o ladrão tentou fugir ao avistar a presença policial, mas foi abordado de imediato.Questionado, o homem confessou que teria furtado a bateria de 150 amperes de uma máquina motoniveladora. Segundo o rapaz, a máquina estava estacionada às margens da rodovia Euclides da Cunha em manutenção.Em seguida os policiais foram até o local indicado pelo suspeito, ainda pela avenida José Marão Filho, em frente a uma oficina. Por lá, a PM encontrou um arco de serra e um alicate, objetos utilizados na prática do crime para romper a trava de fixação da bateria, além da bateria grande de 150 amperes furtada da máquina que estaria no local para conserto.O rapaz, que já é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos e roubos em Votuporanga, foi conduzido para a Central de Flagrante. O delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de furto e o homem permanece agora à disposição da Justiça.