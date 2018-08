O acidente que tirou a vida do motociclista foi registrado no dia 5 de agosto de 2010, na rodovia Péricles Belini

publicado em 22/08/2018

O acidente que tirou a vida do motociclista foi registrado na rodovia Péricles Belini, a SP-461 (Foto: Imagem Ilustrativa)

Da RedaçãoO Fórum da Comarca de Votuporanga julgou como procedente o pedido de indenização da mulher e do filho de um morador de Votuporanga que morreu em um acidente em agosto de 2010. O pedido foi de R$ 310 mil, mas a Justiça autorizou R$ 150 mil.De acordo com o processo, a ação foi contra o condutor de um trator, os donos da máquina, um caminhoneiro e uma seguradora. O acidente que tirou a vida do motociclista foi registrado no dia 5 de agosto de 2010, na rodovia Péricles Belini, a SP-461, quando o tratorista estava com uma carreta acoplada ao trator para recolher tomates que estavam espalhados após um acidente com caminhão.Ainda segundo informações do processo, a passagem do motociclista foi interceptada e o mesmo colidiu com a carreta, sofrendo ferimentos graves. A vítima chegou a ser socorrida, mas foi a óbito no dia 14 de agosto de 2010.O processo se arrasta desde 2011, quando uma sentença determinou a indenização de R$ 108 mil, além do pagamento de pensão à família da vítima no valor de R$ 2,5 mil mensal. A mãe, de acordo com as últimas movimentações do processo, recebeu o dinheiro da indenização, mas não comprovou a destinação da parte do filho. Ela informou à Justiça ter adquirido um imóvel, por isso o juiz do caso deu prazo para ela comprovar o registro do bem em nome do filho.