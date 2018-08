Um terceiro envolvido foi ouvido e liberado pela polícia; flagrante foi realizado na rua Ângelo Petenucci, no Jardim Alvorada

publicado em 22/08/2018

O trio foi levado para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão dos rapazes de 23 e 27 anos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas na madrugada de ontem, no bairro Jardim Alvorada. Com eles foram localizados um tablete de maconha e porções de cocaína.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento pela rua Ângelo Petenucci, onde a polícia recebeu a informação de que pelo local estaria sendo praticado tráfico de entorpecentes. Em determinado momento, em frente a uma residência, os policiais avistaram um rapaz de 27 anos em cima de uma motocicleta, sendo o mesmo abordado de imediato.

Durante busca pessoal, foi localizado em seu poder sete pinos de cocaína e R$ 23 em dinheiro. Questionado, o indiciado afirmou que estava pelo local para usar drogas com um amigo. Em seguida os policiais entraram na residência apontada pelo rapaz e abordaram mais duas pessoas, um jovem de 23 anos e outro de 25 anos.

Dentro da carteira do rapaz de 25 anos os policiais encontraram um pino de cocaína, que o mesmo afirmou que teria acabado de comprar a droga com o motociclista de 27 anos. Já durante buscas pela residência, a equipe encontrou dentro do tênis do jovem de 25 anos uma porção de maconha, na lavanderia a polícia conseguiu apreender um tablete e uma porção da mesma droga, que estavam escondidos dentro da máquina de lavar, juntamente com uma balança de precisão, papel filme e uma tesoura.

Questionado, o jovem de 23 anos confessou que era proprietário de todas as drogas localizadas em sua residência, bem como os demais objetos. Ele ainda contou que vendia as porções de 15 gramas de maconha a R$ 50 cada e revelou que o rapaz de 27 anos residia na mesma casa cerca de 15 dias.

O trio foi levado para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão dos rapazes de 23 e 27 anos, ouvindo e liberando o jovem de 25 anos em seguida.