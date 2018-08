F.F.M., de 38 anos, foi preso em flagrante na avenida Emílio Arroyo Hernandes, com várias porções de drogas escondidas no carro

publicado em 29/08/2018

Com o homem de 38 anos, os policiais da DISE apreenderam várias porções de drogas, além de dinheiro e celulares (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu nesta quarta-feira (29) um homem de 38 anos por tráfico de drogas. O traficante, identificado como F.F.M., foi abordado no pátio de um posto de combustíveis da cidade, localizado na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon. Com ele foram apreendidas diversas porções de entorpecentes.De acordo com informações da DISE, o rapaz estava sendo investigado há tempos pelos policiais civis devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas em Votuporanga. O homem já foi preso em 2006 pelo mesmo crime, mas ao sair da cadeia continuou traficando pelo município.Na tarde de ontem, os agentes da DISE conseguiram abordar o indiciado após monitorar os seus passos. Ele foi surpreendido no pátio do posto e dentro do seu veículo os policiais encontraram uma porção de maconha prensada com peso aproximado de 20 gramas e outra porção de maconha com peso aproximado de sete gramas, ambas já embaladas e prontas para a venda, além de outras três porções grandes de cocaína.Em seguida, os policiais foram até a casa do infrator, que fica na rua Anna Biscassi, no bairro Jardim Vivendas. Durante buscas pelo imóvel, a equipe apreendeu um tijolo prensado de maconha com peso aproximado de 73 gramas, que depois de fracionado renderia em torno de 24 porções da droga, uma porção de cocaína, já embalada e pronta para a venda, além de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes e celulares.Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a sede da DISE, onde recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente foi encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.