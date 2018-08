Conhecido como "Gringo", o homem de 46 anos foi flagrado dentro de sua residência em Nhandeara

Com o homem de 46 anos foram localizadas 253 porções de drogas, além de dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um traficante na tarde de ontem em Nhandeara. Conhecido como “Gringo”, o homem de 46 anos foi flagrado com várias porções de drogas e dinheiro.Os policiais civis estavam investigando “Gringo” há um tempo pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas naquela cidade. O indiciado, inclusive, já foi preso em 2013 pela equipe pelo mesmo crime, sendo condenada e no momento cumpria pena em regime aberto.Na tarde de ontem, os policiais foram até a casa do traficante, munidos de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Nhandeara. Pelo local, a equipe da DISE apreendeu 253 porções de cocaína, além de dinheiro proveniente da prática de tráfico de entorpecentes.Diante dos fatos ele foi conduzido para a sede da DISE e autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Posteriormente ele foi encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.