Um homem de 49 anos que estava no automóvel foi preso em flagrante

publicado em 23/08/2018

A Polícia Militar de Rio Preto recuperou, na noite de quarta-feira (22), um carro furtado em Votuporanga na tarde do mesmo dia (Foto: Alex Pelicer/Gazeta de Rio Preto)

Aline RuizA Polícia Militar de Rio Preto recuperou, na noite de quarta-feira (22), um carro furtado em Votuporanga na tarde do mesmo dia. Um homem de 49 anos que estava no automóvel foi preso em flagrante.Segundo informações da polícia, o rapaz foi abordado enquanto mexia no carro. Ao ser questionado, o indiciado revelou que estava tentando retirar as peças para trocar por drogas. A PM ainda disse que o veículo já estava sem uma das rodas.Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que o furto foi registrado em Votuporanga. O carro foi apreendido e restituído para o seu verdadeiro proprietário.