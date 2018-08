Um capotamento registrado na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 6h22, deixou um casal de idosos ferido na rodovia Euclides da Cunha, no km 518

publicado em 13/08/2018

(Foto: A Cidade)

Gabriele Reginaldo

Um capotamento registrado na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 6h22, deixou um casal de idosos ferido na rodovia Euclides da Cunha, no km 518.

Segundo informações preliminares apuradas pelo A Cidade, o casal é morador de Aparecida do Taboado (MS) e seguia sentido São José do Rio Preto. De acordo com a Polícia Rodoviária de Votuporanga, o veículo dos idosos teria sido fechado por outro veículo que trafegava pela rodovia, quando capotou.

A passageira, N.B.J., de 62 anos, e o condutor do veículo, W.J., de 65 anos, sofreram ferimentos leves, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga.

Segundo o hospital, N.B.J, de 62 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta segunda-feira, às 7h29, vítima de acidente. “Ela passou por atendimento e recebeu alta nesta manhã”. Já W.J., de 65 anos, deu entrada no Pronto Socorro nesta segunda-feira (13), às 7h23, vítima de acidente. “Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável”, informou a Santa Casa de Votuporanga ao A Cidade.