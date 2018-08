A Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada para atender a ocorrência

publicado em 29/08/2018

Da redação

Um capotamento foi registrado na manhã desta quarta-feira, por volta das 10h, na estrada municipal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27, próximo a usina Cofco.

A Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionada, bem como o serviço de atendimento médico da usina para prestar os primeiros socorros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e socorreu uma vítima com ferimentos leves.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. O policiamento esteve no local para registrar a ocorrência e as causas do acidente serão investigadas.