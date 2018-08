De acordo com informações, todos os seis ocupantes dos veículos ficaram feridos, sendo duas mulheres, uma delas gestante, e quatro homens

publicado em 17/08/2018

Foi registrado na noite desta quinta-feira (16) um grave acidente na estrada municipal "Adriano Pedro Assi", a conhecida Estrada do 27, no km 17, por volta das 22h

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Foi registrado na noite desta quinta-feira (16) um grave acidente na estrada municipal “Adriano Pedro Assi”, a conhecida Estrada do 27, no km 17, por volta das 22h.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga, o veículo Fiesta, conduzido por R.J.N, de 40 anos, trafegava sentido Sebastianópolis do Sul-Votuporanga quando, ao tentar efetuar uma ultrapassagem em local permitido, colidiu frontalmente com o veículo Verona, conduzido por C.B.R., de 38 anos, que seguia no sentido contrário.

Ainda de acordo com informações, todos os seis ocupantes dos veículos ficaram feridos, sendo duas mulheres, uma delas gestante, e quatro homens. Todos os passageiros ocupavam o veículo Fiesta. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Consta no boletim de ocorrência que “descobriu-se que C.B.R. é pessoa não habilitada para conduzir veículo”. Os dois condutores foram submetidos ao teste de etilômetro, que não atingiu o limite tolerado pela norma do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a Santa Casa de Votuporanga, o condutor C.B.R., de 38 anos, passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável. O condutor R.J.N., de 40 anos, deu entrada na UPA, foi transferido para a Santa Casa e passa por cirurgia.

A passageira gestante A.S.L., de 22 anos, passou por atendimento e recebeu alta por volta das 13h desta sexta-feira. A passageira T.M.S., de 37 anos, passa por atendimento e seu estado é considerado grave.

O passageiro F.F.L., de 34 anos, passou por atendimento e foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto para avaliação. O passageiro M.V.C.R., de 27 anos, passou por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável.