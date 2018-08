Colisão no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e São Paulo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar

publicado em 25/08/2018

Acidente entre motos deixa três feridos em cruzamento de Votuporanga (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm acidente de trânsito registrado no início da tarde deste sábado (25) deixou três pessoas feridas gravemente no Centro de Votuporanga. A colisão envolveu duas motos no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e São Paulo, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar.Segundo informações preliminares, a condutora de uma das motos, M.F., de 27 anos, seguia pela rua Rio de Janeiro, acompanhada de seu filho, V.M., de 10 anos, que estava na garupa do veículo. Ao chegar no cruzamento com a rua São Paulo, a moto da mulher foi atingida por outra motocicleta, conduzida por L.F., de 43 anos, que seguia por aquela rua, onde existe um sinal de ‘pare’.Com o impacto, as três vítimas caíram e sofreram ferimentos graves pelo corpo. A mãe e o filho foram socorridos pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhados para a UPA. Já o homem, um colombiano e morador de Fernandópolis, foi levado pelo SAMU para a Santa Casa local.A Polícia Militar também foi acionada e registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente após perícia.