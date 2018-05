A colisão foi registrada entre as ruas Pernambuco e Paraná, no Centro de Votuporanga

publicado em 17/05/2018

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma gestante ferida em Votuporanga (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma gestante ferida em Votuporanga. A colisão foi registrada entre as ruas Pernambuco e Paraná, no Centro da cidade, e envolveu equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar e agentes de trânsito da Prefeitura.

Segundo informações preliminares, o motorista de um Fiat/Uno, de cor vermelha, de aproximadamente 60 anos, seguia pela rua Paraná quando, ao chegar no cruzamento com a rua Pernambuco, onde possui um sinal de “pare”, colidiu com um Renault/Clio, de cor preta. A condutora do carro, de 42 anos, é gestante e se queixava de dores na barriga.

A equipe do SAMU prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para a Santa Casa local, já o outro motorista não se feriu. A via permaneceu parcialmente interditada, sendo necessário o auxílio dos agentes de trânsito da Prefeitura.

As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente pela Polícia Científica.