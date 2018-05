O número de fraudes deste primeiro trimestre do ano em relação ao ano passado aumentou consideravelmente

publicado em 18/05/2018

Polícia Civil de Três Lagoas e agentes da Elektro fizeram, em maio, ação para indiciar eletrotraficantes na cidade (Foto: Arquivo/Perfil News)

Aline Ruiz

Os casos de fraude na rede elétrica de Votuporanga, ou os conhecidos “gatos”, quadriplicaram neste primeiro trimestre do ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número aumentou consideravelmente, de 6 casos para 25. Os dados foram repassados pela Elektro, empresa do Grupo Neoenergia, que divulgou nesta semana um balanço das ações de combate às fraudes de energia elétrica.

Os “gatos” são, nada mais, nada menos, que a manipulação do equipamento, que passa a não registrar o consumo real da energia usada pelo consumidor. Dentre os 228 municípios atendidos pela Elektro, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, a empresa identificou 2710 casos de furto de energia em 2017, já de janeiro a março de 2018, o número de fraudes na rede já totalizou 1043 casos.

Por meio de nota, a Elektro afirmou que vem ampliando suas ações para combater as irregularidades. “Dentre elas, o aumento do número de fiscalizações realizadas e maior atuação com apoio policial para combater os eletrotraficantes”, explicou.

Na maioria dos casos, de acordo com a empresa, os “gatos” foram retirados com apoio da polícia, tanto para garantir a segurança dos eletricistas da concessionária quanto para embasar o processo judicial, que é aberto logo em seguida à prisão do eletrotraficante.

Crime

O desvio de energia elétrica é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal, e a pena pode chegar a oito anos de reclusão. Além de crime, o gato representa risco de morte a quem faz e a quem está próximo. A infração também causa inconstância na qualidade do fornecimento de energia e parte do prejuízo é dividida por todos os consumidores na hora do reajuste tarifário homologado pela Aneel anualmente.

No dia 25 de abril, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as distribuidoras de energia poderão cortar o fornecimento dos fraudadores. Para a ABRADEE, a decisão protege o consumidor honesto, não permitindo que ele arque com o prejuízo das fraudes cometidas pelos eletrotraficantes.