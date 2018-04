Conhecido como Baiano, de 46 anos, o morador de rua passou por atendimento na UPA e liberado em seguida

publicado em 24/04/2018

A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (23) em um comércio da rua Amazonas, no Centro da cidade (Foto: A Cidade)

Aline RuizUm andarilho de Votuporanga conhecido como Baiano, de 46 anos, foi agredido na tarde desta segunda-feira (21) após discutir com um comerciante na rua Amazonas, no Centro da cidade. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e o morador de rua precisou ser socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).Segundo informações do comerciante repassadas pela polícia, Baiano entrou no estabelecimento comercial e pediu um sorvete de graça. O homem, porém, negou e, de acordo com ele, o morador de rua começou a ameaçá-lo.Naquele momento, os dois entraram em luta corporal, sendo que o comerciante deu um soco no nariz de Baiano, que foi expulso do comércio em seguida. Populares que presenciaram os fatos acionaram o SAMU, bem como a PM. Ainda de acordo com a equipe de policiais que atendeu a ocorrência, o andarilho sempre causa esse tipo de problema na cidade.Baiano passou por atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e foi liberado em seguida. Um boletim de ocorrência de lesão corporal e ameaça deverá ser registrado no 1º Distrito Policial e o caso será investigado.