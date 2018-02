O crime foi registrado na tarde deste domingo (4), na rua Tocantins, bairro Vila Marin.

publicado em 04/02/2018

G.L.S. foi preso pela ROCAM e permanece na cadeia local à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um indivíduo de 26 anos foi preso pela ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga após ameaçar e roubar o celular de um homem de 30 anos. O crime foi registrado na tarde deste domingo (4), na rua Tocantins, bairro Vila Marin.

Segundo informações da PM, a vítima foi até a Central de Flagrantes registrar um boletim de ocorrência sobre o fato. Em contato com a equipe da ROCAM, composta pelo cabo De Paula e soldados Freire e Martins, o homem informou que foi assaltado por um indivíduo pardo, estatura mediana e estava trajando uma bermuda e uma camiseta amarela do time do Corinthians. Ainda de acordo com ele, o rapaz o ameaçou dizendo que estaria armado, o agrediu e, em seguida, fugiu roubando o seu aparelho celular.

De imediato, a polícia realizou patrulhamento pelas ruas da cidade a fim de encontrar o infrator. Em determinado momento, pela região central de Votuporanga, avistaram G.L.S., de 26 anos, com as mesmas características apresentadas pela vítima. O mesmo resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais. Durante busca pessoal, foi localizado o aparelho celular escondido em suas partes íntimas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi conduzido para a Central de Flagrantes. No local, o delegado de plantão ratificou a prisão do indiciado e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de roubo. G.L.S. permanece na cadeia local à disposição da Justiça.