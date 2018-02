K.B.S., de 16 anos, foi conduzido para a sede da DISE e encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline RuizA Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu, na tarde desta segunda-feira (19), um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas na favela Matarazzo, no bairro Estação. Com ele também foram apreendidas diversas porções de entorpecentes.De acordo com informações da PM, a equipe da Força Tática, composta pelo sargento Martinez e cabos Leandro e Dutra, realizava patrulhamento pela favela Matarazzo e, ao entrar no local, ouviu um barulho no interior de uma casa abandonada. No local, os policiais encontraram o adolescente K.B.S., de 16 anos, embalando cocaína, crack e maconha.No local, a polícia apreendeu também apetrechos utilizados para a embalagem das drogas como isqueiro, gilete, plásticos, prato e balança digital. No total, foram apreendidos 10 pinos de cocaína, 15 pedras de crack e 40 porções de maconha.Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que já é conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico de drogas. O mesmo foi conduzido para a sede da DISE, onde o delegado titular, Antônio Marques do Nascimento, ratificou a voz de apreensão, encaminhando o garoto para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.