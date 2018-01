Segundo consta, um homem, M.A.S., de 37 anos, morador de Votuporanga, teve o seu dinheiro levado por um taxista no terminal rodoviário da cidade

publicado em 10/01/2018

O caso será investigado (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Um boletim de ocorrência de furto foi registrado no Plantão Policial no último sábado (6). Segundo consta, um homem, M.A.S., de 37 anos, morador de Votuporanga, teve o seu dinheiro levado por um taxista no terminal rodoviário da cidade, na rua João Vilar Pontes, no Distrito Industrial.

De acordo com o b.o., a vítima, M.A.S., noticiou que na data e local dos fatos, após chegar de São José do Rio Preto e descer do ônibus, um taxista lhe chamou e abriu a mochila, levando a quantia de R$ 250.