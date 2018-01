R.V.S., de 30 anos, era procurado pela justiça do Estado da Bahia pelo crime de roubo

publicado em 05/01/2018

A PM solicitou os documentos pessoais e ele foi identificado como procurado pela justiça (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Da redação

A ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e as viaturas da Polícia Militar prenderam um procurado pela justiça do Estado da Bahia pelo crime de roubo. De acordo com a PM, R.V.S., de 30 anos, foi preso durante um patrulhamento pelo bairro vila América com o objetivo de prevenir roubos e tráfico de drogas.

Segundo os policiais militares, R.V.S., de 30 anos, se comportou de maneira diferente com a presença da equipe. Ao abordá-lo, ele forneceu dados contraditórios referente a sua identidade. A PM solicitou os documentos pessoais e ele foi identificado como procurado pela justiça.

Diante do fato, o homem foi conduzido ao Distrito Policial e em seguida foi encaminhado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.