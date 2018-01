Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise

publicado em 08/01/2018

Em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública de Guarani D’Oeste, onde permanece à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Da redação

A ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e a Força Tática prenderam um rapaz, M.A.B., de 27 anos, por tráfico de drogas no bairro Cecap I. De acordo com a PM, o indivíduo já é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e roubo e foi localizado na rua Governador Fernando Costa.

Durante abordagem, foi localizada uma quantia em dinheiro. Em sua residência, foi encontrado 1,127 kg de maconha umedecida em álcool, uma porção de maconha em forma de pasta escura pronta para venda, além de vários apetrechos para preparação e embalagem da droga. M.A.B., de 27 anos, confessou que comercializa os entorpecentes em festas “rave”.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise. Em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública de Guarani D’Oeste, onde permanece à disposição da Justiça. (Colaborou Gabriele Reginaldo)