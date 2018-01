Ele tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal

publicado em 24/01/2018

O procurado pela Justiça, L.A.O., de 40 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz





Um homem de 40 anos foi preso na noite da última terça-feira (23) no Parque da Cultura. Ele tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de lesão corporal, expedido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento pelo Parque da Cultura. O infrator, L.A.O., estava próximo ao banheiro público do local e foi abordado após atitude suspeita pela equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), composta pelo cabo De Paula e soldados Freire e Martins. Com ele, nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado posteriormente para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, permanecendo à disposição da Justiça.