Ele havia fugido de dentro do Fórum da Justiça Estadual de Araçatuba em 27 de setembro

publicado em 04/01/2018

Na época, fuga mobilizou toda a polícia, inclusive o helicóptero Águia (Foto: Alexandre Souza/Folha da Região)

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (3), o detento João Wilson Gonçalves dos Santos, de 31 anos, por tráfico de drogas. Ele havia fugido de dentro do Fórum da Justiça Estadual de Araçatuba em 27 de setembro, mobilizando toda a polícia, inclusive o helicóptero Águia.

Santos foi encontrado pelos investigadores comercializando entorpecentes no bairro São José. Ele foi abordado no cruzamento das ruas Seis e Rafael Manareli com seis pinos de cocaína e R$ 90 em dinheiro, após a equipe receber informações de que uma pessoa estava no local vendendo drogas. Ele, que forneceu um nome falso durante a abordagem, foi levado ao plantão policial, onde prestaria depoimento e depois seria encaminhado para a cadeia.

Muros

Santos participou de audiência na 1ª Vara Criminal e, ao embarcar na viatura, empurrou os policiais, fugindo. Ele pulou muros e adentrou uma mata que fica perto de um supermercado vizinho à unidade. Policiais fizeram cerco entre as avenidas Brasília e Joaquim Pompeu de Toledo, em uma mata próximo ao local, e rua Genaro Fracino.

Santos foi preso, inicialmente, em 29 de maio, no bairro Ezequiel Barbosa, em Araçatuba, acusado de tráfico de drogas e estava preso pelo crime na Penitenciária 2 de Lavínia. O detento, que é de Bom Jesus de Goiás (GO), já tinha passagem pela polícia e estava algemado quando fugiu.