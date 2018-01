Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão registrou uma notificação e liberou o infrator em seguida.

publicado em 27/01/2018

Um homem, de 41 anos, procurado da Justiça pela Lei Maria da Penha, foi preso na madrugada de ontem (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizUm homem de 41 anos, procurado da Justiça pela Lei Maria da Penha, foi preso na madrugada desta sábado (27) no bairro Pró-povo, em Votuporanga. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado no cruzamento das ruas Rio Colorado com a Rio Verde.Ainda de acordo com a equipe da PM, composta pelos cabos Cândido e Bispo, ele estava na companhia de mais dois indivíduos em atitude suspeita. Ao serem abordados, foi constatado que o homem é um condenado pelo Fórum da Comarca de São José do Rio Preto em regime aberto.Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão registrou uma notificação e liberou o infrator em seguida.