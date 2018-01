O acidente foi registrado na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e, apesar do susto, os dois passam bem.

publicado em 23/01/2018

Welder contou que o carro capotou duas vezes, parando de cabeça para baixo (Foto: Reprodução/Facebook)

Aline RuizO músico votuporanguense Welder Dias sofreu um acidente no último fim de semana quando retornava de um show em Buritama. O carro em que o rapaz estava, juntamente com o seu amigo Nelson César, capotou após o eixo da carretinha que transportava seus equipamentos quebrar. O acidente foi registrado na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e, apesar do susto, os dois passam bem.Por meio das redes sociais, Welder contou que o carro capotou duas vezes, parando de cabeça para baixo. O acidente provocou diversos estragos nos equipamentos de som e no veículo, mas os ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.Welder ainda relatou que no momento da colisão passou um filme em sua cabeça. “Graças a Deus só tivemos arranhões e o show não pode parar. E se me perguntarem se eu faria tudo de novo, eu digo que sim, eu faria, porque essa é a minha vida. Obrigado a todos pelas mensagens e ligações. Que Deus abençoe todos nós”, disse.