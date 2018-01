Fábio Ferreira

Segundo informações preliminares fornecidas pela Polícia no local do acidente, os dois veículos transitavam na mesma via no sentido Centro, quando por causas ainda a serem investigadas acabaram se chocando. A moto foi arremessada para o canteiro central da avenida e o condutor faleceu no local do acidente após trauma no pescoço. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Científica.