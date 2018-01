A motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros para a UPA

publicado em 23/01/2018

Uma mulher de 31 anos ficou ferida após ter a sua passagem bloqueada por um carro na avenida Emílio Arroyo Hernandes (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUma mulher de 31 anos ficou ferida após ter a sua passagem bloqueada por um carro na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, no fim da tarde desta terça-feira (23). A motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhada pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, o motorista do carro, um Chevrolet Agile, de cor prata, seguia pela avenida do Pozzobon, na mesma direção da moto Honda Titan, de cor preta. Em determinado momento, o motorista virou para a esquerda, na rua Renato Fonseca, e colidiu lateralmente com a moto.Um boletim de ocorrência foi registrado e as reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.