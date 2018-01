Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos pelo corpo e foi socorrida pela equipe do SAMU

publicado em 23/01/2018

A colisão envolveu um carro e uma moto, no cruzamento das ruas Mato Grosso e Sergipe (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Aline RuizUm acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (23) deixou uma pessoa ferida em Votuporanga. A colisão envolveu um carro e uma moto, no cruzamento das ruas Mato Grosso e Sergipe, sendo que a motociclista de 37 anos sofreu ferimentos pelo corpo e foi encaminhada pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa local.Segundo informações preliminares colhidas pela reportagem no local do acidente, a condutora de uma Honda Biz, de cor vermelha, identificada como S.C.A., de 37 anos, seguia pela rua Mato Grosso. Ao chegar no cruzamento com a rua Sergipe, onde existe um sinal de parada obrigatória, a motociclista colidiu com o carro.Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos pelo corpo e foi socorrida pela equipe do SAMU, que a encaminhou para a Santa Casa. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, sendo que as reais causas serão apontadas posteriormente.