B.H.S., de 17 anos, já estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas; ele será encaminhado para Fundação CASA

publicado em 23/01/2018

O menor foi detido pelas equipes com 26 pinos de cocaína em seu poder (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizAção conjunta das equipes da ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) e Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um menor de idade pelo crime de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (23). O flagrante aconteceu no bairro São João e o infrator já tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime.Ao perceber a presença policial no momento em que estava traficando, B.H.S., de 17 anos, fugiu das equipes entrando em várias residências daquela região. Solicitado apoio, os policiais realizaram um cerco policial e o menor foi detido com 26 pinos de cocaína em seu poder. Ao ser questionado, o adolescente confessou que a droga seria vendida.Diante dos fatos, o menor foi encaminhado para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Gerais Sobre Entorpecentes). No local, um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas, ato infracional e condenado capturado foi elaborado. O adolescente deverá ser encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste e posteriormente para a Fundação CASA (Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente)A ocorrência foi registrada pela equipe da ROCAM, composta pelo cabo De Paula e soldados Freire e Martins, pela equipe da Força Tática, composta pelo tenente F. Machado e cabos Thiago e Edwaldo. O fato também contou com o apoio do Comando Grupo patrulha, composta pelo sargento Alvares e cabo Doimo, além do cabo Vandambrini.